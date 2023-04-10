Ми Чжу из Lovelyz выпускает первый сольный альбом

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Участница группы Lovelyz (러블리즈) певица Ли Ми Чжу (이미주) презентует в мае первый сольный альбом. Предстоящая работа станет первой в её репертуаре после подписания контракта с продюсерским агентством Antenna осенью 2021 года. Ли Ми Чжу с 2014 года выступала в составе группы Lovelyz в качестве саб-вокалистки. Параллельно певица записала сольный саундтрек Loving You к сериалу телеканала KBS2 «До-до-соль-соль-ля-ля-соль» (도도솔솔라라솔). Позднее вышел выпуск одной из передач телеканала MBC, в которой Ли Ми Чжу вместе с Ю Чжэ Соком (유재석) и HAHA (하하) исполнила песню Y группы Free Style (프리스타일). Благодаря этому музыкальному проекту Ли Ми Чжу смогла привлечь к себе внимание общественности как сольной исполнительнице, получив хорошие отзывы со стороны телезрителей.