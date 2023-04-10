Suga и IU исполнили совместный трек





7 апреля участник группы BTS (방탄소년단) Suga (슈가) и певица IU (아이유) выпустили песню «Человек ч.2» (사람 Pt.2). По сообщению продюсерского агентства Bighit Music, музыкальная новинка на следующий день после выхода заняла первые места в музыкальном чарте Top Song iTunes в 87 странах мира. Эта песня должна войти в первый сольный альбом Suga под названием Agust D (어거스트), релиз которого запланирован на 21 апреля. Опубликованный на YouTube видеоролик к песне посмотрели более 10 млн пользователей. Песня «Человек ч.2» стала вторым по счёту совместным проектом Suga и IU. В мае 2020 года они записали совместный трек eight (에잇), получивший популярность у их поклонников по всему миру.