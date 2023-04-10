Ю Хэ Чжин и Ли Чжэ Хун снимутся в фильме «Моральный риск»

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Киностудия Showbox утвердила основной актёрский состав фильма «Моральный риск» (모럴해저드). На главные роли приглашены актёры Ю Хэ Чжин (유해진) и Ли Чжэ Хун (이제훈). Начало съёмок и другие подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что сюжет фильма развивается вокруг событий, связанных с банкротством главной ликёро-водочной компании страны. Ю Хэ Чжин сыграет роль финансового директора компании, а Ли Чжэ Хун – роль сотрудника международного инвестиционного фонда. Это будет первый опыт совместных съёмок для двух актёров. На место режиссёра приглашена Чхве Юн Чжин (최윤진), для которой предстоящий фильм станет первым в режиссёрской карьере.