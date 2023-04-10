«Хё Сим выбирает свой путь» (효심이네 각자도생)

ⓒ luckycompanyРежиссёр: Ким Хён Иль

В ролях: Ю И, Ха Чжун

Жанр: сериал

Премьера: 19 сентября 2023 г.





Ли Хё Сим, пожалуй, самая верная дочь в Корее. Всю свою жизнь девушка посвятила семье. Каждый день она работала не покладая рук, чтобы обеспечить своих родных. Однажды в её жизни наступает переломный момент, и Хё Сим решает отделиться от семьи, поставив на первое место личное счастье.