«Хё Сим выбирает свой путь» (효심이네 각자도생)

Suga и IU исполнили совместный трек
2023-04-10
#Новости шоу-бизнеса l 2023-04-10
Режиссёр: Ким Хён Иль
В ролях: Ю И, Ха Чжун
Жанр: сериал
Премьера: 19 сентября 2023 г.
Ли Хё Сим, пожалуй, самая верная дочь в Корее. Всю свою жизнь девушка посвятила семье. Каждый день она работала не покладая рук, чтобы обеспечить своих родных. Однажды в её жизни наступает переломный момент, и Хё Сим решает отделиться от семьи, поставив на первое место личное счастье.
2023-04-10
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