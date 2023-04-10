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«Хё Сим выбирает свой путь» (효심이네 각자도생)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-04-10

ⓒ luckycompanyРежиссёр: Ким Хён Иль

В ролях: Ю И, Ха Чжун

Жанр: сериал

Премьера: 19 сентября 2023 г.


Ли Хё Сим, пожалуй, самая верная дочь в Корее. Всю свою жизнь девушка посвятила семье. Каждый день она работала не покладая рук, чтобы обеспечить своих родных. Однажды в её жизни наступает переломный момент, и Хё Сим решает отделиться от семьи, поставив на первое место личное счастье.

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