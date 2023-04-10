Когда цветёт камелия (5) 아는 척하지 마요

Диалог недели

용식: 저기, 필구야.

Ён Сик: Эй, Пхиль Гу.

딴 사람은 몰라도 니가 싫다면 나도 안 할게.

Не знаю, как там другие, но, если ты против, я перестану.

필구: 우리 가게도 오지 말고요, 오락실에서도 아는 척 하지 마요.

Пхиль Гу: Не приходите к нам в бар, и в игровой не подавайте виду, что знаете меня.

용식: 나도 너만할 때 울 엄마 지킨다고 골이 터지는 줄 알았거든?

Ён Сик: Когда я был как ты, тоже из кожи вон лез, чтобы защитить маму.

넌 쪼그마난 게 맨날 니 엄마 지킨다고 얼마나 고생하는지 아는데,

Я понимаю, как тяжело вот так жить такому малышу, как ты.

내가 왜 니 그 콩알만한 가슴팍에다가 불을 지피겠냐.

Зачем же мне специально тебя расстраивать?

필구: 점수 따려고 거짓말 치지 마요.

Пхиль Гу: Не надо врать, чтобы завоевать мое доверие.

백두할머니는 지켜줄 필요가 없는데 왜 지켜요.

Бабушка Пэк Ду и так сильная, зачем её защищать?





Фраза недели

아는 척 하지 마요

[А-нын чхок ха-чжи ма-ё]

Не подавайте виду, что знаете меня.





Примеры

- 어제 네가 설명해준 거 다 이해했어. 걱정하지 마!

- 까밀라, 아는 척 하지 마! 너 거짓말 너무 못하니까 있는 그대로 말해.

«- Я поняла все, что ты мне вчера объяснила. Не беспокойся!

- Камила… Не надо претворяться, что ты все поняла. У тебя так плохо получается врать, так что лучше скажи, как есть.»





Другие выражения

☞ Прилагательное, глагол, существительное + ㄴ /는/ 인 척하다

Грамматическая конструкция, означающая «делать вид / притворяться».





☞ Глагол + 지 말다

Грамматическая конструкция, которая ставит глагол в повелительное наклонение с отрицанием.





Примеры

☞ 귀여운 척하다

«Притворяться милым»





☞ 읽는 척하다

«Делать вид, что читаешь»





☞ 친구인 척하다

«Притворяться другом»





☞ 슬퍼하지 마

«Не грусти»



