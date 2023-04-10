Азалия как символ Северной Кореи

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Азалия, она же рододендрон остроконечный, по-корейски называется «чиндаллэ». В северокорейской провинции Хамгён-Пукто её называют «чхончжи-ккот» по названию знаменитого озера Чхончжи на горе Пэктусан. Кустарники азалии растут в лесной местности и населённых пунктах на всём Корейском полуострове. Они встречаются также на высоте более тысячи метров над уровнем моря, отличаясь удивительной стойкостью к суровым условиям окружающей среды. Азалия считается символом не только весны, но и самой Северной Кореи. Одним из самых запоминающихся моментов межкорейского саммита 2000 года было то, как северокорейцы приветствовали южнокорейскую делегацию во главе с президентом Ким Дэ Чжуном с яркими букетами азалий в руках. На различных мероприятиях, освещаемых северокорейскими СМИ, очень часто можно увидеть, как ликующие толпы людей размахивают розовыми азалиями. Эти цветы занимают видное место в украшении монументальных архитектурных сооружений Северной Кореи. В Северной Корее азалию также называют «цветком Ким Чжон Сук», в память о первой жене основателя КНДР, «великого вождя» Ким Ир Сена и матери председателя государственного комитета обороны Ким Чен Ира. Образ азалии можно встретить в произведениях художественной литературы, кино, театре и хореографии. Одним из главных сценических произведений на Севере считается танец «Азалия Родины», поставленный в 1970 году художественным ансамблем «Мансудэ». С подробностями о б азалии как символе Северной Кореи доктор Ли Чжи Сун из Корейского института национального воссоединения