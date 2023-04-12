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12 апреля - День библиотек

2023-04-12

Новости



12 апреля в Республике Корея отмечается День библиотек. Читальные залы Государственной центральной библиотеки  РК, которая находится в сеульском муниципальном округе Сочхо-гу,  как всегда заполнены читателями. 

(Yonhap News)

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