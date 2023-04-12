12 апреля - День библиотек

Suga и IU исполнили совместный трек
2023-04-10
2023-04-12
12 апреля в Республике Корея отмечается День библиотек. Читальные залы Государственной центральной библиотеки РК, которая находится в сеульском муниципальном округе Сочхо-гу, как всегда заполнены читателями.
(Yonhap News)
2023-04-10
2023-04-10
2023-04-08
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >