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Шоубиз сегодня от 13 апреля

#Шоубиз Сегодня l 2023-04-13

Сеул сегодня

ⓒ Snowball Entertainment1. Новый сериал планируется к съемкам с молодым актером Юн Чхан Ёном.

2. Интересная должность - менеджер по подбору места съемок. 

3. Передачи о еде и ресторанах в других странах - на пике популярности в Корее. 

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