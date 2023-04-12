Шоубиз сегодня от 13 апреля

Азалия как символ Северной Кореи
2023-04-12
#Шоубиз Сегодня l 2023-04-13
1. Новый сериал планируется к съемкам с молодым актером Юн Чхан Ёном.
2. Интересная должность - менеджер по подбору места съемок.
3. Передачи о еде и ресторанах в других странах - на пике популярности в Корее.
2023-04-12
2023-04-12
2023-04-13 11:06:22
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