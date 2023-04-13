Цимбалы янгым – необычный корейский инструмент, который является традиционным, но всё же отличается от других корейских струнных инструментов. Об особенностях янгыма, истории его появления в мире и в Корее вы сможете узнать из нашего нового выпуска.





Выпуск 603. Цимбалы янгым

* Часть «Кунак» из мелодии «Ёнсанхвесан» – Кан Ю Гён (цитра комунго), Чо Иль Ха (цимбалы янгым)

* Части «Чунчжунмори», «Хвичжунчжунмори», «Онмори» из мелодии «Санчжо» для янгыма – Ким Гён Хи (цимбалы янгым), Ким Чхон Ман (барабан чангу)

* Мелодия «Просвет» – Ансамбль DongYan Gozupa