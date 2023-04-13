Вес имени, выгравированного на печати. Ч.2





Время концентрации и усилий

Мастер по изготовлению печатей Пак Хо Ён освоил также каллиграфию и разные стили письма иероглифами: «чвасо» (когда в иероглифе поменяны местами правая и левая стороны), «чонсо» (чжуаньшу; иероглифы печати; официальный стиль письма в царстве Цинь; самый часто используемый из архаичных стилей каллиграфии), «йесо» (лишу; официальное письмо; стиль китайского письма, отличающийся квадратной конфигурацией иероглифов), «чхосо» (цаошу; стиль, созданный в эпоху Хань для практического применения; общее название скорописных стилей, применяемых для написания китайских иероглифов). Помогло то, что в детстве Пак Хо Ён усвоил «Чхончжамун» («Текст [из] тысячи китайских иероглифов». В возрасте 26 лет он отделился и, поставив стол в углу типографии в центре Сеула, стал принимать клиентов. После этого неоднократно переезжал, а 11 лет назад обосновался на нынешнем месте.





В записной книжке с оттисками печатей, изготовленных мастером, нет ни одного одинакового. Во время наводнения 2001 г. бумажные записи были утеряны. После этого мастер начал собирать свои достижения заново, и на конец 2022 г. в его новых записях уже есть почти 5000 оттисков сделанных им печатей.

В наши дни гравировку на печати можно сделать за несколько минут, если использовать компьютерную программу, однако мастер Пак по-прежнему вырезает печати вручную, вкладывая в каждую из них пожелание счастья. А этого не сделает никакая машина.

Пак Хо Ён рассказывает: «Теперь мастерских, где печати вырезают вручную, почти нет. И денег не заработаешь на этом, да и трудно. И людей, которые хотят научиться, тоже нет. Нужно знать стили письма, да и каллиграфию изучать, и, если с молодости не овладел всем этим, то тяжело». А ещё, как говорит мастер, для вырезания печати требуется концентрация и старание.

На лицевой стороне печати размером меньше монеты иногда приходится вырезать до 24 знаков. Отсюда у мастера и такая профессиональная болезнь, как дегенерация жёлтого пятна, которая вызывает постепенную потерю зрения и может привести к полной слепоте.

«Левый глаз нормальный, а с правым - просто беда» - говорит мастер. – «И так уже лет 20. И операцией не вылечишь. Так что, когда работаю, приходится часто отдыхать. Сейчас обычно делаю за день одну печать».





Единственные в своём роде

Времена, когда печать была необходимостью, уже миновали. В 1990-х годах, когда стали распространятся компьютерные программы и оборудование, появилась возможность делать печати быстро и дёшево, да и сделки с подписью стали обычным делом, поэтому отсутствие печати больше не причиняет неудобств. Но мастер не намерен бросать своё дело: «Печать - это такая вещь, которой, если тебе её сделали, пользуешься всю жизнь. Печати, которые делаю я, подделать невозможно.»

Поэтому так важны консультации с клиентами. Сначала определяются с материалом для печати. После того как выбрали один из множества разнообразных материалов - от твёрдого дерева до дорогого нефрита из города Чхунчхон провинции Канвондо - мастер рассчитывает количество черт в имени и определяет, сколько иероглифов вырезать. Корейское имя, включая фамилию, обычно состоит из трёх слогов, которые, как правило, можно записать иероглифами. Иногда, руководствуясь учением, согласно которому от общего количества черт в иероглифах имени зависит удача, мастер добавляет иероглиф, чтобы привлечь счастье и удачу. Затем определяются со стилем написания иероглифов, и мастер пишет их на печати кистью. После этого начинается работа по вырезанию, которая требует высочайшей концентрации.

Рассказывает Пак Хо Ён: «Даже если рука чуть-чуть соскочила, нужно начинать всё сначала. Когда сосредоточенно работаешь, время летит незаметно.

У мастера есть записная книжка, в которой содержится список 4700 клиентов с их контактными данными и оттисками изготовленных для них печатей. В 2001 году, когда разлилась речка Чхонге-чхон, расположенной в полуподвальном этаже мастерской был причинён ущерб. Тогда мастеру было уже за 60, но он купил компьютер, сам научился его использовать и теперь умеет не только заносить в компьютер данные клиентов, но даже освоил Photoshop.

На вопрос, не носит ли он, случаем, с собой печать, мастер, порывшись в кармане, достаёт и показывает две печати. Миниатюрные чехлы для них связала его жена, когда они оба ещё были молоды.

«Жена говорит, мол, поработал уже сколько мог, так что отдохни. Но я не хочу. Людей, которые в моём возрасте работают, в моём окружении нет ни одного. Раз нет работы, нечем ведь заняться, кроме как есть да спать. Это значит, что и голова, и тело деградируют. Я боюсь, что это случится и со мной, поэтому работу оставить не могу».

На вопрос о мечте мастер, слегка улыбнувшись, качает головой: «Мечта? Нет такого. Какие могут быть мечты на закате жизни. Разве что быть до смерти в здравии».

Говорят, что после смерти человек оставляет имя. И в его имени заключено всё: все его поступки, путь, который он прошёл, посеянные им семена и собранный урожай. Вес имён, которые уже выгравировал и ещё выгравирует мастер Пак Хо Ён, отнюдь не малый. Даже спустя долгое время каждая сделанная им печать будет служить доказательством жизни человека, который тоже был одним таким в своём роде.





Хван Гён Син, писатель

Хан Чжон Хён, фотограф





Полный текст статьи «Вес имени, выгравированного на печати»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.