Самые знаменитые корейские саундтреки к мультфильмам

Каждую среду месяца в рамках рубрики «Всё кроме K-POP» мы представляем вам композиции разных жанров и сфер корейского музыкального мира, включая классику, джаз, корейскую традиционную музыку, мюзиклы и саундтреки из фильмов и телесериалов. Готовя этот выпуск, мы подумали о том, что, кажется, уже познакомили наших радиослушателей с представителями всех возможных музыкальных направлений корейской музыки. На наших волнах звучала и классика, и электронная музыка, и саундтреки к фильмам, исполнители корейской традиционной музыки – тоже частые гости в нашем эфире. Нам захотелось чего-то новенького! И, размышляя над новой темой выпуска, мы поняли, что одна музыкальная ниша осталась не затронута нами! Итак, в последнем выпуске нашей рубрики мы послушали саундтреки к мультфильмам! В эфире прозвучали как саундтреки к отечественным полнометражным мультфильмам и мультсериалам, так и саундтреки к зарубежным мультикам, исполненные корейскими артистами. Нашу рубрику открыла песня «Crazy For You» (너에게 가는 길) в исполнении Пак Сан Мина (박상민), которая звучит в популярном японском анимационном сериале «Слэм-данк». Далее на наших волнах прозвучали такие ностальгические композиции из мультсериалов прошлого, как «Саундтрек к «Хранителям Олимпа» в исполнении популярнейшей группы god, музыкальная заставка к детскому мультсериалу «Маленький динозавр Дулли» (아기공룡 둘리), песня «LAZENCA, SAVE US» в исполнении рок-группы N.EX.T, которая является OST к футуристическому мультфильму «Лазенка: Возрождение мифа» (영혼기병 라젠카), а также «Легенда о лунном свете» (달빛의 전설) из популярного и в СНГ аниме-сериала «Сейлор Мун», которую исполнила Ким Хён А (김현아). Среди более современных саундтреков к мультфильмам, которые прозвучали в эфире – OST к картине Дисней «Холодное сердце» под названием «Let It Go» в исполнении Хё Рин (효린), «Мелодия ветра» (바람의 멜로디) из самого кассового корейского мультика «Отважная Лифи» (마당을 나온 암탉), которую поет Ан Чжи Ён (안지영) и другие.