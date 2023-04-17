Актрисы Ким Хи Сон и Ли Хе Ëн снимутся в сериале «Газлайтинг»

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Во втором полугодии 2023 года состоится премьера нового сериала «Газлайтинг» (가스라이팅). Главные роли в нём сыграют актрисы Ким Хи Сон (김희선) и Ли Хе Ëн (이혜영), передаёт продюсерское агентство Blue Dragon Entertainment. Сюжет сериала развивается вокруг Но Ëн Вон, успешного психолога-консультанта. Героиня счастлива в браке, хотя нередко возникают конфликтные ситуации со свекровью. Однажды Но Ëн Вон оказывается втянутой в неприятную историю. Но, несмотря на сложные отношения со невесткой, мать супруга приходит ей на помощь, чтобы помочь сохранить брак своего сына. Сериала снимает режиссёр Ким Сын У (김승우), презентовавший в 2019 году фильм «Найди меня» (나를 찾아줘). Платформа, где будет представлен сериал, будет объявлена позднее.