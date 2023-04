Группа Seventeen выпускает десятый мини-альбом

ⓒ PLEDIS Entertainment

Бой-бэнд Seventeen (세븐틴) 24 апреля представит десятый мини-альбом, получивший название FML. В него войдут шесть песен, в том числе, «Огонь» (Fire), «Я не понимаю, но я люблю тебя» (I Don’t Understand But I Luv U), «Пыль» (먼지) и «Апрельский душ» (April shower). На этот раз Seventeen впервые представит альбом с двумя титульными треками, один из которых называется «К чёрту мою жизнь: Жизнь за минуту» (F*ck My Life : Life in a minute). Название второго пока остаётся в тайне. В настоящее время на платформе YouTube доступен для просмотра видеоролик к одному из титульных треков нового альбома. Контент смонтирован в виде трейлера к фильму. Основное внимание зрителя сконцентрировано на связи окружающей действительности и несчастной жизни. Об этом можно догадаться по первой фразе «Как бы вы охарактеризовали окружающий вас мир?», с которой начинается видеоролик. Между тем, поклонники Seventeen проявили активный интерес к творчеству их кумиров. Число предзаказанных копий нового альбома уже превысило планку в 4 млн. На сегодняшний день это лучший показатель за всю историю существования данного коллектива.