Опубликован тизер к фильму «Капитан Марвел 2» с участием Пак Со Чжуна

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Южнокорейский актёр Пак Со Чжун (박서준) принимает участие в съёмках американского фильма «Капитан Марвел 2» (The Marvels) режиссёра Ниа ДаКоста. Сообщается, что артист предстанет в роли принца Яна, мужа Кэрол Дэнверс, одной из трёх супергероинь Marvel Comics. По сюжету Ян является предводителем музыкальной планеты Аладна, жители которой общаются друг с другом, исполняя песни. Сцена с участием Пак Со Чжуна доступна для просмотра в тизере к фильму, опубликованном на YouTube-канале MarvelKorea. В ней Пак Со Чжун в роли принца Яна призывает своих бойцов к атаке противника. Кроме Пак Со Чжуна в видеоролике также представлены главные герои фильма: Бри Ларсон, Иман Веллани, Тейона Паррис, Сэмюэл Л. Джексон и многие другие актёры и актрисы. Во второй части фильма «Капитан Марвел» с тремя героинями – Кэрол Дэнверс, Камала Хан и Моника Рамбо – приключается неприятная история: каждый раз после применения своих сверхспособностей они меняются друг с другом местами. Известно, что выход кинокартины запланирован на ноябрь 2023 года.