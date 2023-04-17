Какие фильмы приглашены на 76-й Каннский кинофестиваль

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Работы двух южнокорейских режиссёров получили приглашение на 76-й Каннский кинофестиваль, который пройдёт с 16 по 27 мая. Это фильмы «Паутина» (거미집) режиссёра Ким Чжи Уна (김지운) и «Хваран» (화란) режиссёра Ким Чхан Хуна (김창훈). Показ двух картин состоится вне конкурсной секции, уточняют организаторы мероприятия. Фильм «Паутина» с актёром Сон Ган Хо (송강호) в главной роли представляет собой историю из жизни режиссёра, одержимого идеей создать уникальный шедевр в условиях государственной цензуры и нежелания актёров сотрудничать с ним. Это третья по счёту работа режиссёра Ким Чжи Уна, приглашённая на Каннский кинофестиваль. Ранее во внеконкурсной секции состоялся показ фильмов «Сладкая жизнь» (달콤한 인생) в 2004 году и «Хороший, плохой и странный» (좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈) в 2008 году. Фильм «Хваран» режиссёра Ким Чхан Хуна повествует о судьбе парня Ëн Гю. Вступив в преступную организацию, главный герой знакомится с одним из боссов среднего звена по имени Чхи Гон, после чего в его жизни начинается новый этап за чертой закона. Главные роли в фильме сыграли актёры Хон Са Бин (홍사빈), Сон Чжун Ги (송중기) и певица Ким Хён Со (김형서), более известная как BIBI (비비).