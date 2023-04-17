Когда цветёт камелия (6) 첫눈에 반해버렸고요

Группа Seventeen выпускает десятый мини-альбом
2023-04-17
#Говорим как герои сериалов l 2023-04-17
Диалог недели
소장: 너... 걔 땜에 그러는구나?
Капитан: Ты… Это из-за неё?
용식: 뭐요, 또 누구요.
Ён Сик: Что? Вы о ком?
소장: 너. 헬레나 봤지? 나 촉 좋아.
Капитан: Ты на Хелену заглядываешься? У меня хорошая интуиция.
용식: 소장님. 저 동백 씨 좋아해요.
Ён Сик: Капитан. Мне нравится Тон Бэк.
소장: 뭐?
Капитан: Что?
용식: 첫눈에 반해버렸고요, 하루에 열 번씩 찍고 있고요, 온 동네가 다 알아요.
Ён Сик: Я влюбился в неё с первого взгляда. По десять раз на дню к ней хожу. Уже весь район знает.
소장: 아니 니 엄마도 이 사태를 아셔?
아시는구나. 아셔... 아시니께 엘보를 쓰시지.
Капитан: И твоя мама знает?
Видимо, знает. Как раз за это она тебя и локтем.
Фраза недели
첫눈에 반해버렸고요
[Чхот-ну-нэ пан-хэ-бо-рёт-ко-ё]
Я влюбился в неё с первого взгляда
Другие выражения
☞ 첫눈에 반하다 / 첫눈에 반했다
«Влюбиться с первого взгляда»
Примеры
☞ 서로 첫눈에 반해서 결혼하는 거래
«Я слышала, что они влюбились друг в друга с первого взгляда, поэтому женятся»
☞ 그 배우에게 첫눈에 반했다
«Я влюбилась в того актера с первого взгляда»
☞ 용식이 동백한테 첫눈에 반했다
«Ён Сик влюбился в Тон Бэк с первого взгляда»
2023-04-17
2023-04-17
2023-04-17 12:40:59
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