Когда цветёт камелия (6) 첫눈에 반해버렸고요

Диалог недели

소장: 너... 걔 땜에 그러는구나?

Капитан: Ты… Это из-за неё?

용식: 뭐요, 또 누구요.

Ён Сик: Что? Вы о ком?

소장: 너. 헬레나 봤지? 나 촉 좋아.

Капитан: Ты на Хелену заглядываешься? У меня хорошая интуиция.

용식: 소장님. 저 동백 씨 좋아해요.

Ён Сик: Капитан. Мне нравится Тон Бэк.

소장: 뭐?

Капитан: Что?

용식: 첫눈에 반해버렸고요 , 하루에 열 번씩 찍고 있고요, 온 동네가 다 알아요.

Ён Сик: Я влюбился в неё с первого взгляда . По десять раз на дню к ней хожу. Уже весь район знает.

소장: 아니 니 엄마도 이 사태를 아셔?

아시는구나. 아셔... 아시니께 엘보를 쓰시지.

Капитан: И твоя мама знает?

Видимо, знает. Как раз за это она тебя и локтем.





Фраза недели

첫눈에 반해버렸고요

[Чхот-ну-нэ пан-хэ-бо-рёт-ко-ё]

Я влюбился в неё с первого взгляда





Другие выражения

☞ 첫눈에 반하다 / 첫눈에 반했다

«Влюбиться с первого взгляда»





Примеры

☞ 서로 첫눈에 반해서 결혼하는 거래

«Я слышала, что они влюбились друг в друга с первого взгляда, поэтому женятся»

☞ 그 배우에게 첫눈에 반했다

«Я влюбилась в того актера с первого взгляда»





☞ 용식이 동백한테 첫눈에 반했다

«Ён Сик влюбился в Тон Бэк с первого взгляда»



