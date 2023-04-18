Культура пикников в Северной Корее

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Апрель - время весенних пикников, когда дует приятный ветерок, а горы начинают окрашиваться в ярко-зеленый цвет. Для школьников выездные экскурсии – это редкий повод отправиться с одноклассниками куда-нибудь за пределы школы и весело провести время на природе. В Северной Корее пикник называют «походом на природу», «походом в горы» и «отдыхом на природе». Обычно пикники проводятся весной и осенью, поскольку зимой слишком холодно, а летом слишком жарко. Северокорейские школьники с нетерпением ждут заветного дня, когда они смогут отправиться на пикник. Спортивные игры на свежем воздухе, конкурс талантов, вкусный обед на природе в компании одноклассников — всё это незабываемые воспоминания для школьников. В Северной Корее, где у детей не так много развлечений вне дома и школы и очень мало мест для игр, школьный пикник — это настоящий праздник для школьников, на котором они могут вместе насладиться тёплым весенним днём и вкусными угощениями.

В сегодняшнем выпуске мы побеседуем о школьных пикниках в Северной Корее с доктором Чон Ын Чхан из Института образования по вопросам воссоединения.