Одним ударом!

Культура пикников в Северной Корее
2023-04-19
2023-04-20
Туристы и местные жители, пришедшие утром 20 апреля во дворец Хвасонхэнгун в Сувоне провинции Кёнгидо, получили возможность насладиться выступлениями мастеров традиционных боевых искусств.
(Yonhap News)
2023-04-19
2023-04-20 13:50:11
2023-04-19 15:04:48
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