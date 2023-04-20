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Одним ударом!

2023-04-20

Новости



Туристы и местные жители, пришедшие утром 20 апреля во дворец Хвасонхэнгун в Сувоне провинции Кёнгидо,  получили возможность насладиться выступлениями мастеров традиционных боевых искусств. 

(Yonhap News)

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