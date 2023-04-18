Уровень ожирения южнокорейских школьников
2023-04-18
#Мелодии Кореи l 2023-04-20
В позднюю эпоху государства Чосон огромной популярностью пользовались выступления бродячих артистов. Их представления включали игру на барабанах, танцы в масках, марионеточный спектакль, хождение по канату и многое другое. Подробнее о музыке из подобных представлений и знаменитых артистах вы можете узнать из нашего нового выпуска.
Выпуск 604. Представления бродячих артистов
* Мелодия «Хождение по канату» – Ансамбль «Ким Чжу Ри бэнд»
* Песня «Соколиная охота ревизора из Пхеньяна» – Нам Ги Мун (вокал)
* Мелодия «Вальчжа тхарён» – Дуэт «Ачжэ»
2023-04-18
2023-04-20
2023-04-18
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