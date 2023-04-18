Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)





Режиссёр: Ли Чжон Соп

В ролях: Пак Син Ян, Кан Со Ра

Жанр: сериал

Премьера: 28 марта 2016 г.





Жизнь успешного прокурора Чо Дыль Хо в корне меняется, после как он объявляет войну коррупции в прокуратуре. Оказавшись на улице, мужчина всё же собирается с силами и возвращается к прежней жизни.