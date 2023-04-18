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Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-04-17


Режиссёр: Ли Чжон Соп

В ролях: Пак Син Ян, Кан Со Ра

Жанр: сериал

Премьера: 28 марта 2016 г.


Жизнь успешного прокурора Чо Дыль Хо в корне меняется, после как он объявляет войну коррупции в прокуратуре. Оказавшись на улице, мужчина всё же собирается с силами и возвращается к прежней жизни.

Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)
Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)
Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)
Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)
Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)
Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)
Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)
Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)
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