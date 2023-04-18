Адвокат по соседству Чо Дыль Хо (동네변호사 조들호)

Уровень ожирения южнокорейских школьников
2023-04-18
#Новости шоу-бизнеса l 2023-04-17
Режиссёр: Ли Чжон Соп
В ролях: Пак Син Ян, Кан Со Ра
Жанр: сериал
Премьера: 28 марта 2016 г.
Жизнь успешного прокурора Чо Дыль Хо в корне меняется, после как он объявляет войну коррупции в прокуратуре. Оказавшись на улице, мужчина всё же собирается с силами и возвращается к прежней жизни.
2023-04-18
2023-04-20
2023-04-18
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