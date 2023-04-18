ⓒ YONHAP NewsДата рождения: 1 ноября 1968 г.

Рост: 178 см

Вес: 68 кг

Дебют: Фильм «Ю Ри» (유리), 1996 г.





Актёр Пак Син Ян начал свой путь в мире театра и кино в 1986 году, приняв участие в постановке спектакля «Гамлет». В первые несколько лет артист играл в театре, после чего в 1996 году на экраны вышел первый фильм с его участием «Ю Ри». Картина режиссёра Ян Юн Хо (양윤호) является первым южнокорейским фильмом, приглашённым на «Международную неделю критики» Каннского международного кинофестиваля. За роль в фильме Пак Син Ян был отмечен премиями Пэксан и «Голубой дракон» в номинации новичок года. Параллельно на экраны выходит первый сериал Пак Син Яна «Аромат яблок» (사과꽃향기). В 1997-1998 годах состоялась премьера ещё двух фильмов «Письмо» (편지) и «Обещание» (약속) с его участием, получивших хорошую оценку зрителей. Благодаря им Пак Син Ян становится главным героем южнокорейских мелодрам конца 90-х годов. В 2001 году актёр впервые принимает участие в съёмках комедийного фильма «Дарма, давай веселиться» (달마야 놀자). Очередная успешная работа актёра вышла в 2004 году. Речь идёт о фильме «Реконструкция преступления» (범죄의 재구성). Презентация в том же году сериала «Влюблённые в Париже» (파리의 연인) позволила ему укрепить популярность у телезрителей. Среди других успешных работ Пак Син Яна можно назвать сериалы «Денежная война» (쩐의 전쟁) 2007 года, «Улика» (싸인) 2011 года, фильм «Гангстер-шаман» (박수건달) 2013 года, «Адвокат по соседству Чо Дыль Хо» (동네변호사 조들호) 2016 года. В 2023 году должна состояться премьера фильма в главной роли с Пак Син Яном «Три дня» (사흘).