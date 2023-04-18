Всем сегодняшним Тхэ Илям





«Тхэ Иль» - это мультипликационный кинофильм о 22-летнем активисте, который отдал свою жизнь за права трудящихся. Может показаться, что события далёкого времени не столь значимы в наши дни, однако и сейчас его история вызывает глубокий отклик и сопереживание у зрителей.

В 1960-1970-х годах Корея, чтобы избавиться от бедности, добивалась экономического роста путём эксплуатации трудящихся, в частности, в швейной промышленности с её дешёвой рабочей силой. В стране был принят Закон о труде, но экономический рост был важнее соблюдения его положений. Мультфильм «Тхэ Иль», получивший спецприз жюри на 46-м Международном фестивале анимационных фильмах в Анси в 2022 году, зрительский приз в категории «полнометражный мультфильм» на 26-м Международном кинофестивале «Фантазия» и главный приз на 18-м Сеульском фестивале Indie-AniFest, стал предметом разговоров, будучи историей о юноше, который, мечтая о переменах, осмелился возвысить голос против несправедливости.





Мультфильм «Тхэ Иль» (2021 г.; в российском прокате «Тхэ-иль») — это история патриота и мученика Чон Тхэиля, который пожертвовал собой ради улучшения условий труда и проведения реформ в области прав трудящихся.

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Ужасные условия труда

На рынке Пхёнхва в районе речки Чхонгечхон в конце 1960-х годов были компактно расположены швейные цеха. Работали там, в основном, девочки-подростки, они трудились по 14-15 часов в сутки, склонившись над швейными машинками в тесных помещениях без вентиляции. При этом им не разрешалось даже выйти в туалет.

В силу тяжёлых условий труда работники часто страдали от разных болезней, включая болезни лёгких, возникающие из-за пыли, образующейся при раскройке тканей, но не могли позволить себе взять больничный, ибо их сразу увольняли. А их зарплата едва позволяла не умереть с голода.

Работник швейного цеха Чон Тхэ Иль заботился о юных швеях. Свои деньги на автобус он часто тратил на то, чтобы купить им дешёвого хлеба. Также он, объединившись с коллегами в группы, постоянно требовал улучшения условий труда и соблюдения Закона о труде, обращаясь в органы власти.

Иногда рабочие организовывали протестные акции, но их всегда разгоняла полиция. 13 ноября 1970 года, когда очередная демонстрация была остановлена перед рынком Пхёнхва, Чон Тхэ Иль, держа в руках копию Закона о труде, с криком «Соблюдайте Закон о труде! Мы не машины!» совершил самосожжение. С ожогами всего тела он был доставлен в больницу, где скончался. Несмотря на страшную боль, он успел сказать: «Пусть моя смерть не будет напрасной».





Предыстория трагедии

В мультфильме сделана попытка, избегая поверхностной героизации Чона, просто рассказать о жизни юноши по имени Тхэ Иль. На основе его дневника в фильме воссозданы его чувства, которые он испытывал в 1967 году, когда безответно влюбился в младшую сестру жены начальника швейной фабрики.

19-летний юноша, понимая, что, если он попадёт в немилость к начальнику, его жизнь в коллективе фабрики с его строгой иерархией станет ещё хуже, принимает решение отказаться от этих чувств. В его выборе проявляется понимание того, сколь сурова реальность, в которой он живёт. Этот момент имеет особое значение, поскольку именно тогда в Тхэ Иле просыпается и зреет классовое сознание, и авторы фильма приложили немало усилий, чтобы передать это. Примечательно, что в фильме через повседневную жизнь прослеживается то, как формируется и крепнет классовое сознание героя.





В мультфильме Чон Тхэ Иль показан не только как мученик и герой, который боролся против невыносимых условий труда и мизерных зарплат. Картина рассказывает также о жизни Чон Тхэ Иля, его детских годах, надеждах, мечтах о первой любви.

© MYUNGFILMS

Сегодня, неотличимое от прошлого

Мультфильм «Тхэ Иль» прилагает максимум усилий, чтобы старая история не воспринималась далёким прошлым, извлекая из неё смыслы, значимые в наши дни. Конфликты из-за несправедливого распределения зарплаты и эксплуатации на швейной фабрике показан через призму напряжённости между рабочими, которыми манипулировала администрация, а не как противостояние между администрацией и рабочими.

В то время на швейных фабриках была выстроена строгая иерархия, в которой высшую ступень занимал раскройщик, за ним шли помощник раскройщика, швея и помощница швеи. При этом надзор за работниками поручался старшему в каждом из рабочих коллективов. В итоге работника или работницу, не вышедших на работу по болезни, увольнял не начальник, а закройщик. Он же отвечал за распределение зарплаты.

В наши дни в трудовых отношениях так же сильна тенденция, когда те, кто облечён властью, используя различные способы, перекладывают ответственность на промежуточное звено управления, пытаясь избежать конфликта и замаскировать наличие проблемы. К примеру, проблему минимальной оплаты труда помещают в рамки конфликта между хозяином сетевого магазина и подрабатывающим студентом, в результате чего крупное предприятие, управляющее сетью магазинов, не берёт на себя ответственность и разжигает конфликт между слабыми.

Создатели мультфильма «Тхэ Иль», рассказывая о 1960–1970-х годах, фокусируются на тех моментах, которые и сейчас ослабляют наше общество, вызывая тем самым сопереживание у зрителей во всём мире. В Корее все еще существуют многочисленные слои субподрядчиков, а экономическая система массово производит рабочих атипичного найма, не имеющих никакой правовой защиты.

В финале фильма «Тхэ Иль» сцена самосожжения Чон Тхэ Иля длится лишь секунды. Но наше внимание надолго задерживают на лицах его коллег и горожан, испуганно смотрящих на него. Выражение их лиц есть не что иное, как наш облик. Мы тоже, как они, хотим получить ответы на вопросы: кто стоит за социальными конфликтами, свидетелями которых мы являемся сейчас? В чём корни социальной обездоленности, которую мы видим вокруг? Какие действия мы предпринимаем в ответ на то, что происходит на наших глазах?

А чтобы получить ответы на эти вопросы, мы должны в первую очередь внимательно посмотреть на самих себя - это говорят нам создатели мультфильма «Тхэ Иль».





Сон Хён Гук, кинокритик





Полный текст статьи «Всем сегодняшним Тхэ Илям»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.