Музыкальное творчество участников шоу «Выходные с Ю Чжэ Соком»

ⓒ Yoo San-seul Melon, SSAK 3Melon, WSG Wannabe MelonНаступила очередная четвертая суббота месяца, а это значит, что настало время для нашей рубрики с самыми неожиданными плейлистами! Дорогие друзья, помните ли вы, что в последних двух выпусках нашей программы звучали работы дуэта JUJU Secret (주주 시크릿) и WSG Wannabe (WSG 워너비)? Возможно, вы помните и песню MSG Wannabe «듣고 싶을까?» или «Хочешь ли ты услышать?», которая неоднократно звучала на наших волнах в прошлом году. У трёх вышеупомянутых коллективов есть кое-что общее: все они являются проектными группами, которые дебютировали под эгидой развлекательной программы «Чем ты занят, когда ничем не занят?» или «Выходные с Ю Чжэ Соком» «놀면 뭐하니?» телеканала MBC. Каждая композиция, выпущенная участниками шоу начиная с 2019 года, когда известнейший комик Ю Чжэ Сок (유재석) и заварил эту «кашу», становилась хитом. Так что эту рубрику мы решили посвятить творчеству артистов-героев передачи «Чем ты занят, когда ничем не занят?». Мы познакомились с музыкой каждой группы и исполнителя под покровительством Ю Чжэ Сока, слушая композиции в хронологическом порядке.

Итак, все началось с того, что Ю Чжэ Сок начал появляться в эпизодах программы, перевоплотившись в самых разнообразных, забавных персонажей. Самым первым стал барабанщик Юго Стар (유고스타). Несложно догадаться, к какому музыканту отсылает этот псевдоним, это легендарный Ринго Стар из Битлз. Идея первого эпизода с участие Юго Стара состояла в том, что самые известные артисты корейской эстрады создают музыку в сотрудничестве с ним. Так на свет появилась композиция «헷갈려» или «В замешательстве» в исполнении RnB артистов Zion T (자이언티) и Colde (콜드) и конечно же Юго Стара, которая открыла нашу рубрику. Далее мы прослушали такие песни, созданные в рамках шоу, как «Реконструкция любви» (사랑의 재개발) от Ю Сан Сыля (유산슬), хит лета 2020 – песню «Снова пляж» (다시 여기 바닷가) в исполнении SSAK3, «DON’T TOUCH ME» или «Не трогай меня» группы Refund Sisters, а также супер-хиты MSG Wannabe, WSG Wannabe и другие.