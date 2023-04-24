Пак Чэ Бом покидает телепередачу The Seasons

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Участник группы «Чаннаби» (잔나비) Чхве Чжон Хун (최정훈) сменит певца Пак Чэ Бома (박재범) на посту ведущего музыкального ток-шоу The Seasons (더 시즌즈) телеканала KBS2. Начавшаяся в феврале 2023 года передача состоит из четырёх сезонов, каждый из которых соответствует временам года. В связи с окончанием первого из них ведущий Пак Чэ Бом передаст эстафету своему коллеге Чхве Чжон Хуну из «Чаннаби». Точная дата смены ведущего пока не утверждена. Телепередача The Seasons выходит в эфир по воскресеньям в 22:55. В каждом из выпусков приглашённые южнокорейские исполнители дают небольшой концерт и в перерывах во время беседы с ведущим рассказывают интересные истории из своей жизни.