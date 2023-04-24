Сериал «Создание королевы» - самый просматриваемый на Netflix

ⓒ NETFLIX

Сериал «Создание королевы» (퀸메이커) с актрисами Ким Хи Э (김희애) и Мун Со Ри (문소리) в главных ролях занял первое место среди ТВ-шоу стриминг-платформы Netflix на неанглийском языке. По данным сайта TOP 10 Netflix, общее время просмотра данного сериала в период с 10 по 16 апреля составило 15 млн 870 часов. Это лучший показатель за указанный период. Сериал «Создание королевы» был презентован 14 апреля. Его сюжет развивается вокруг выборов мэра Сеула. Одна из героинь по имени Хван До Хи, в прошлом опытный специалист по связям с общественностью и пиару, объединяется с адвокатом О Гён Сук, чтобы помочь ей одержать победу на предстоящих выборах. Между тем, другой сериал «Слава» (더 글로리) с актрисой Сон Хе Гё (송혜교) в главной роли также держится в числе лидеров популярного контента на Netflix с результатом 14 млн 780 тыс. часов просмотра.