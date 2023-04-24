Выходит третья часть фильма «Криминальный город»





В мае-июне состоится премьера фильма «Криминальный город-3» (범죄도시3) с актёром Ма Дон Соком (마동석) в главной роли. В новой части главный герой Ма Сок То переходит в окружной отдел уголовного розыска Сеула. Полицейскому предстоит раскрыть преступление, связанное с контрабандой наркотиков. На этот раз ему будут противостоять два отрицательных персонажа – Чу Сон Чхоль и Рики, роли которых сыграют актёры Ли Чжун Хёк (이준혁) и Аоки Мунэтака (아오키 무네타카). Режиссёром фильма в очередной раз станет Ли Сан Ён (이상용), ранее представивший вторую часть фильма «Криминальный город». Трейлер к фильму доступен для просмотра на платформе YouTube.