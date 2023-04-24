



Режиссёр: Ю Чжэ Сон

В ролях: Чон Ю Ми, Ли Сон Гюн

Жанр: Мистика

Премьера: 2023 г.





Супруги Хён Су и Су Чжин недавно поженились и живут счастливой семейной жизнью. Муж главной героини – хороший семьянин, однако в его поведении есть один изъян. Как только Хён Су засыпает, он начинает вести себя очень странным образом.