Kim Hee-ae
2023-04-24
#Новости шоу-бизнеса l 2023-04-24
Режиссёр: Ю Чжэ Сон
В ролях: Чон Ю Ми, Ли Сон Гюн
Жанр: Мистика
Премьера: 2023 г.
Супруги Хён Су и Су Чжин недавно поженились и живут счастливой семейной жизнью. Муж главной героини – хороший семьянин, однако в его поведении есть один изъян. Как только Хён Су засыпает, он начинает вести себя очень странным образом.
2023-04-24
2023-04-24 11:37:52
2023-04-21 14:45:57
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