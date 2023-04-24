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Сон (잠)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-04-24


Режиссёр: Ю Чжэ Сон

В ролях: Чон Ю Ми, Ли Сон Гюн

Жанр: Мистика

Премьера: 2023 г.


Супруги Хён Су и Су Чжин недавно поженились и живут счастливой семейной жизнью. Муж главной героини – хороший семьянин, однако в его поведении есть один изъян. Как только Хён Су засыпает, он начинает вести себя очень странным образом.

Сон (잠)
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