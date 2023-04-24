Режиссёр Рю Сын Ван представит новый фильм





Очередной фильм режиссёра Рю Сын Вана (류승완) «Контрабанда» (밀수) выходит на экраны кинотеатров 26 июля. Главные роли в нём исполнят актёры Чо Ин Сон (조인성), Пак Чон Мин (박정민) и актрисы Ким Хе Су (김혜수), Ём Чжон А (염정아). События фильма происходят в 70-е годы. По сюжету главные герои зарабатывают на жизнь, подбирая товары, которые контрабандисты сбрасывают с корабля в море во время полицейских рейдов. В день, когда ничего не предвещало беды, случается неприятная ситуация, и жизнь главных героев переворачивается вверх дном. В кинопрокатной компании NEW отметили, что предстоящая кинокартина «Контрабанда» станет второй работой режиссёра Рю Сына Вана за последние два года. Ранее, в июле 2021 года, он представил фильм «Могадишо» (모가디슈) о южнокорейских и северокорейских дипломатах в Сомали. Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, фильм собрал большое количество зрителей. Его посмотрели более 3,5 млн человек.