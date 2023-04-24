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Дата рождения: 23 апреля 1967 г.

Рост: 164 см

Вес: 49 кг

Дебют: фильм «Первый день двадцатого года» (스무해 첫째날), 1983 г.





Актриса Ким Хи Э родом с острова Чечжудо. В возрасте 15 лет во время учёбы в одной из столичных школ она получает предложение сняться в фильме. Её первая работа «Первый день двадцатого года» выходит в 1983 году. Уже на следующий год состоялся показ второй кинокартины с её участием «Моя любовь Ччан Гу» (내사랑 짱구) в главной роли с актёром Сон Чхан Мином (손창민). Эти две работы открыли актрисе дорогу в мир корейского шоу-бизнеса. Поступив на театральное отделение университета Чунан, Ким Хи Э продолжила съёмки на телевидении и в кино. В возрасте 20 лет она снялась в сериале «Женское сердце» (여심) телеканала KBS1. Для этого ей пришлось преодолеть серьёзный конкурс, ведь на место главной героини претендовали 200 актрис. В 1990 году на экраны вышла другая эффектная работа с участием Ким Хи Э – сериал «Ради чего живёт женщина?» (여자는 무엇으로 사는가). Особый успех ждал актрису два года спустя, когда состоялась премьера сериала «Сын и дочь» (아들과 딸). Его телевизионный рейтинг составил 61%. На следующий год актриса снялась ещё в одном успешном сериале «Сезон шторма» (폭풍의 계절). Примерно с 2003 года в карьере Ким Хи Э наступает удачный период. В это время выходят ряд популярных сериалов, таких как «Абсолютная любовь» (완전한 사랑), «Письмо родителям» (부모님 전 상서), «Женщина моего мужчины» (내 남자의 여자). В 2014 году состоялась премьера фильма «Изящная ложь» (우아한 거짓말), получивший неплохие отзывы кинокритиков. Среди последних работ Ким Хи Э особого внимания заслуживают сериал «Мир супругов» (부부의 세계) и «Создание королевы» (퀸메이커). Последний вошёл в число популярного контента на стриминг-платформе Netflix. В будущем запланирован выход ещё трёх работ с участием Ким Хи Э. Это сериал «Шквальный ветер» (돌풍), фильмы «Луна» (더 문) и «Ужин» (더 디너).