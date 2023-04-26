Цветы Северной Кореи

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Когда наступает весна, северокорейские СМИ часто публикуют фотографии цветущего Пхеньяна и его окрестностей, на которых можно увидеть главные достопримечательности города, такие как Триумфальная арка, родная деревня Ким Ир Сена Мангёндэ, Монумент идей Чучхе и холм Моранбон. 80 процентов зелёных насаждений в городах Северной Кореи — это абрикосовые деревья. В ходе восстановления Пхеньяна от разрушений Корейской войны Ким Ир Сен распорядился высадить на улицах абрикосовые деревья, чтобы оживить облик города, а плоды использовать в пищу. Это распоряжение оставалось в силе вплоть до недавнего времени: по 2020 год включительно по всей стране сажали абрикосовые деревья в рамках весенней акции Красного Креста. Однако национальным цветком Северной Кореи является вовсе не абрикос. Более того, там даже цветы, прекрасные дары природы, используются для возвеличивания лидеров. Такое использование цветов в политике культа личности глубоко укоренилось в северокорейском обществе. Во время праздничных парадов и визитов глав государств северокорейцы украшают цветами автомобили, а жители выходят на улицы с приветственными бумажными цветами. Цветы имеют символическое значение для северокорейского общества, организаций и режима, а также средством внушения лояльности. Однако с 2000-х годов, по мере укоренения рыночных отношений, значение цветов на Севере начало меняться.

В сегодняшнем выпуске мы побеседуем об этом с доктором Чон Ын Чхан из Института образования по вопросам воссоединения.