Шоубиз сегодня от 20 апреля

Цветы Северной Кореи
2023-04-26
#Шоубиз Сегодня l 2023-04-20
1. Корейские звезды на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.
2. Сольные и иные проекты ребят из группы БТС!
3. Звездные сценаристки: знакомство с лучшими сценаристами Южной Кореи.
2023-04-26
2023-04-28 10:46:36
2023-04-27 14:50:30
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