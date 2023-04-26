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Шоубиз сегодня от 20 апреля

#Шоубиз Сегодня l 2023-04-20

Сеул сегодня

ⓒ Big Hit Music, YONHAP News1. Корейские звезды на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. 

2. Сольные и иные проекты ребят из группы БТС! 

3. Звездные сценаристки: знакомство с лучшими сценаристами Южной Кореи. 

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