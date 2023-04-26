Цветы Северной Кореи
2023-04-26
#Мелодии Кореи l 2023-04-27
В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с традиционными песнями и мелодиями о крепкой любви, а также узнать об истории появления и смысле каждой композиции.
Выпуск 605. Песни о любви
* Песня «Ни облака в окне» – Группа Brown Eyed Soul
* Мелодия «Пииннёльли» – Ккотпёль (скрипка хэгым)
* Песня «Крепкая любовь» – Ким Ён Ги (вокал), Ли Чжэ Хва (цитра комунго)
2023-04-26
2023-04-28 10:46:36
2023-04-27 14:50:30
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