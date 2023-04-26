В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с традиционными песнями и мелодиями о крепкой любви, а также узнать об истории появления и смысле каждой композиции.





Выпуск 605. Песни о любви

* Песня «Ни облака в окне» – Группа Brown Eyed Soul

* Мелодия «Пииннёльли» – Ккотпёль (скрипка хэгым)

* Песня «Крепкая любовь» – Ким Ён Ги (вокал), Ли Чжэ Хва (цитра комунго)