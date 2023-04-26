Когда цветёт камелия (7) 그러려니 하면 돼요

Диалог недели

동백: 그렇게 구구절절 말씀 안 해주셔도 돼요.

Тон Бэк: Не стоит так подробно всё объяснять.

용식: 예?

Ён Сик: Что?

동백: 제가 옛날 옛날부터 깨달은 제 인생의 진리가 딱 하나 있는데요,

Тон Бэк: Я уже давно поняла одну простую истину о своей жизни.

동백이를 누가 좋아해. 누가 저를 좋아하겠어요.

Никому не нравится Тон Бэк. Ну кому я могу понравится?

용식: 제가 좋아하잖아요, 제가요.

Ён Сик: Мне. Вы мне нравитесь.

동백: 아니야, 우리가 무슨 사이도 아니었고요. 우리 필구가 나 같은 여자 좋대도... 싫죠.

Тон Бэк: Нет, мы же даже не встречались. Я и сама не была бы рада, если бы Пхиль Гу понравилась такая, как я…

근데 제가 이런 게 너무 익숙해서 대츠 오케이에요.

Но всё нормально, я уже привыкла к такому.

그냥 그냥 또... 그러려니 하면 돼요 ,용식 씨.

Просто… Мне нужно опять просто принять это , Ён Сик.





Фраза недели

그러려니 하면 돼요

[Кы-ро-рё-ни ха-мён дуэ-ё]

Мне нужно просто принять это





Примеры

☞ - 이번에 정말 열심히 연습했는데 감독님이 또 발음이 안좋다고 했어.

- 아 그 깐깐한 감독님을 말하는 거지? 신경 쓰지마! 또 그러려니 하면 돼!

« - В этот раз я практиковалась тысячу раз, но режиссер сказал, что у меня плохое произношение.

- А-а-а, так это тот дотошный режиссер? Не переживай! Тебе просто нужно смириться.»





Другие выражения

☞ Грамматическая конструкция «глагол + окончание -려니»

Используется для того, чтобы выразить предположение или догадку, которую говорящий сделал у себя в уме.





☞ Грамматическая конструкция «глагол + окончание -(으)면 되다»

«Нужно / можно что-то сделать»





Примеры

☞ 친구가 오늘 연락하려니 했는데 아직 연락이 없다

«Я думала, друг позвонит мне сегодня, но звонка еще не было.»





☞ 먹으면 된다

«Можно есть»



