Шоубиз сегодня от 27 апреля

ⓒ Big plant made, BONBOO, SM, STARSHIP Entertainment1. Возвращения мая: Со Ю, Пак Чон Хён, а также «Эспа», «Твайс» и «Айвы»

2. Актер Пак Со Чжун и его новый фильм «Мечта»

3. Сериалы о подростках и школьниках набирают все большую популярность!