Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Шоубиз сегодня от 27 апреля

#Шоубиз Сегодня l 2023-04-27

Сеул сегодня

ⓒ Big plant made, BONBOO, SM, STARSHIP Entertainment1. Возвращения мая: Со Ю, Пак Чон Хён, а также «Эспа», «Твайс» и «Айвы»

2. Актер Пак Со Чжун и его новый фильм «Мечта»

3. Сериалы о подростках и школьниках набирают все большую популярность!

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >