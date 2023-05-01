meenoi: певица, подающая надежды

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Вот и настала долгожданная, счастливая пятая суббота апреля, и мы спешим познакомить наших радиослушателей с очередным «самородком» корейской музыкальной индустрии. Героиней этой рубрики стала молодая певица и композитор meenoi (미노이). На самом деле, ее работы знакомы многим на ее Родине, однако за границей она еще не успела засиять. Но это вопрос времени, ведь в Корее ее популярность растет не по дням, а по часам.

Пак Мин Ён (박민영), это настоящее имя meenoi, родилась в 1997 году. Будучи еще школьницей, в супермаркете она увидела гитару и попросила маму купить её ей. Так и начался музыкальный путь молодой meenoi. На этой гитаре девочка написала свои первые песни. Известен еще один забавный эпизод из прошлого певицы. Как-то во времена начальной школы маленькая Мин Ён с подружкой пошли в караоке. Мин Ён с удивлением обнаружила, что подруга поет лучшее ее, и ей это совсем не понравилось. Мин Ён захотелось обскакать подружку, которая теперь стала соперницей, и девочка начала заниматься вокалом. Любовь к музыке определила и научный путь девушки: в университете она изучала прикладную музыку. Еще до дебюта meenoi вела активную музыкальную деятельность в составе любительских групп и сольно, а ее официальный дебют состоялся в 2019 году с песней «Нодапгигиан» (너답기기안). На самом деле, название дебютной работы meenoi очень забавное, потому что является аббревиатурой длинного корейского предложения «Пока я ждала твой ответ, у меня испортилось настроение».

2021 год можно назвать удачным для meenoi во всех отношениях, ведь выходит не только ее первый полноформатный альбом, который приносит ей популярность, но также и ее Ютуб-шоу «Консультации с meenoi» (미노이의 상담소). В рамках шоу певица беседует с приглашенными гостями. По началу среди них были артисты, которые так же, как и сама meenoi, только начинали набирать популярность. Но все изменилось со вторым сезоном шоу. Тогда оно было переименовано в «Готовим так и сяк с meenoi» (미노이의 요리 조리), а его гостями становились уже именитые исполнители, такие Ли Су Хён (이수현) из «AKMU» (악뮤), Ли Ха И (이하이) и репер Loco (로꼬). А в последнем сезоне «Готовим так и сяк с meenoi» в качестве гостей появились уже мировые знаменитости: актеры Ли Дон Ук (이동욱), Ким Го Ын (김고은) и многие другие.

В этом выпуске нашей рубрики прозвучали композиции в исполнении meenoi, среди которых «Не хочу это делать» (하기 싫어), «DA DA!», «busy guy» и другие. Также наши слушатели познакомились с коллаборациями meenoi с другими известными корейскими исполнителями, которыми так богат ее репертуар. Это «Не могу терпеть!» (못참아!), которую meenoi исполнила вместе с репером Loco (로꼬), совместная работа с 10 CM «Tea Time» и другие.