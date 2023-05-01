Назад в Сеул (리턴 투 서울)

Актёр Ли Чжэ Хун снимется в сериале «Главный следователь: 1963»
2023-05-01
#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-01
Режиссёр: Дэви Шу
В ролях: Пак Чи Мин, О Гван Рок, Ким Сон Ён, Сон Сын Бом
Жанр: Драма
Премьера: 3 мая 2023 г.
Фредди, 25-летняя француженка корейского происхождения, выросла в приёмной семье во Франции. В один день, поддавшись порыву, она принимает решение возвратиться на родину, чтобы найти биологических родителей.
2023-05-01
2023-05-01 15:28:17
2023-05-01 12:12:49
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >