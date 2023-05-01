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Назад в Сеул (리턴 투 서울)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-05-01


Режиссёр: Дэви Шу

В ролях: Пак Чи Мин, О Гван Рок, Ким Сон Ён, Сон Сын Бом

Жанр: Драма

Премьера: 3 мая 2023 г.


Фредди, 25-летняя француженка корейского происхождения, выросла в приёмной семье во Франции. В один день, поддавшись порыву, она принимает решение возвратиться на родину, чтобы найти биологических родителей.

Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
Назад в Сеул (리턴 투 서울)
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