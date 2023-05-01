Южнокорейские сериалы приглашены на фестиваль WEBFEST 2023

ⓒ LA WEBFEST 2023

Двенадцать южнокорейских сериалов приглашены на Международный фестиваль веб-сериалов LA WEBFEST 2023, который пройдёт в Лос-Анджелесе с 4 по 5 мая. За победу среди полнометражных работ поборются сериалы «Ничего не хочу делать» (아무것도 하고 싶지 않아), «Новобранец» (신병) и «О, Ён Сим» (오! 영심이). Принявшие участие в съёмках актрисы Ким Соль Хён (김설현), Сон Ха Юн (송하윤) и актёры Им Си Ван (임시완), Ким Мин Хо (김민호) номинированы на звание лучших исполнителей в данной секции. Среди короткометражных сериалов из РК отмечены сериалы «Мир Со Чжон» (소정의 세계) и «Однажды начался ливень» (어느 날 소나기). Они включены в список претендентов на звание Лучшая драма и Лучший сериал всех жанров. Победители фестиваля будут определены 6 мая.