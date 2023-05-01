ⓒ YONHAP NewsДата рождения: 20 декабря 1976 г.

Рост: 175 см

Вес: 64 кг

Дебют: Сериал «Модель» (모델), 1997 г.





Актёр Чан Хёк родом из Пусана. Он начал актёрскую карьеру в 1997 году, приняв участие в съёмках сериала «Модель» телеканала SBS. По окончании Сеульского университета искусств актёр снялся в музыкальном клипе группы god к дебютной песне «Маме» (어머님께), чем привлёк внимание общественности. В 1999 году Чан Хёк стал рекламным лицом телефона Samsung Anycall. В 2002 году на экраны вышел один из успешных сериалов с участием Чан Хёка «История успеха радостной девушки» (명랑소녀 성공기). Его партнёром по съёмочной площадке стала актриса Чан На Ра (장나라). Через два года выходит фильм «Позвольте представить мою девушку» (내 여자친구를 소개합니다), в котором Чан Хёк сыграл с актрисой Чон Чжи Хён (전지현). В 2010 году актёр снялся в сериале «Охотник на рабов» (추노), за роль в котором получил награду KBS Drama Awards. На следующий год вышла ещё одна успешная работа с участием Чан Хёка, сериал «Дерево с глубокими корнями» (뿌리깊은 나무). Вторая встреча Чан Хёка с актрисой Чан На Ра на съёмочной площадке состоялась в 2014 году, когда актёр снялся в сериале «Я люблю тебя как судьбу» (운명처럼 널 사랑해). Среди остальных успешных работ артиста стоит назвать фильм «Простуда» (감기) 2013 года, сериалы «Голос» (보이스) и «Денежный цветок» (돈꽃) 2017 года. В 2023 году на экраны вышел последний сериал «Семья» (패밀리), в котором Чан Хёк вновь встретился с актрисой Чан На Ра.