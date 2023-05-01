Актёр Ли Чжэ Хун снимется в сериале «Главный следователь: 1963»

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Телеканал MBC утвердил актёрский состав, который примет участие в съёмках нового сериала «Главный следователь: 1963» (수사반장 1963). Роль главного героя Пак Ён Хана сыграет актёр Ли Чжэ Хун (이제훈). Новый сериал представляет собой приквел одноимённого контента телеканала MBC. Его действие развивается в 60-е годы, задолго до начала основных событий. Внимание зрителей будет сосредоточено на жизни главного героя до того, как он как выбрал для себя карьеру следователя. На место режиссёра приглашён Ким Сон Хун (김성훈), ранее представивший фильмы «Сотрудничество» (공조) и «Ярость» (창궐). Сериал «Главный следователь» в главной роли с актёром Чхве Буль Амом (최불암) впервые вышел на экраны в марте 1971 года. За 18 лет было представлено 880 серий. Максимальный телевизионный рейтинг сериала составляет 70%.