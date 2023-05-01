SBS представит мультфильм о супергероях

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Телерадиокомпания SBS анонсировала выход мультипликационного фильма Bastions (베스티어즈), премьера которого состоится 14 мая. Основной сюжет нового контента будет посвящён супергероям, борющимся со злодеями-загрязнителями экологии. До начала премьеры студия Timos Media опубликовала 24 апреля официальный тизер к мультфильму на YouTube. В качестве музыкального сопровождения к 30-секундному видеоролику была использована песня группы BTS (방탄소년단) The Planet (더 플래닛). Записанный саундтрек станет первой совместной работой участников группы за последние 11 месяцев. Кроме BTS в записи саундтреков к мультфильму приняли участие ряд других известных исполнителей, таких как Heize (헤이즈) и LE SSERAFIM (르세라핌).