Участницы APINK покинули продюсерское агентство IST Entertainment

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Участницы гёрл-группы APINK (에이핑크) Пак Чхо Рон (박초롱), Юн Бо Ми (윤보미), Ким Нам Чжу (김남주) и О Ха Ён (오하영) не стали продлевать контракт с продюсерским агентством IST Entertainment. В своём послании в социальных сетях девушки поблагодарили руководство компании за 12 лет совместной работы, а также сообщили о переходе в новое агентство Choi Creative Lab. Другая участница APINK Чон Ын Чжи (정은지) решила остаться в прежней компании. Несмотря сложившиеся обстоятельства, певицы намерены продолжить творчество в составе группы, подчеркнули в IST Entertainment. Компания Choi Creative Lab, с которой девушки подписали новый контракт, создана бизнесменом Чхве Син Гю (최신규), до 2014 года возглавлявшим компанию по производству детских игрушек SONOKONG.