Когда цветёт камелия (8) 사정이 있었겠지

Актёр Ли Чжэ Хун снимется в сериале «Главный следователь: 1963»
2023-05-01
#Говорим как герои сериалов l 2023-05-01
Диалог недели
동백: 엄마. 나는 엄마 덕분에 진짜 더럽게 못 살았어. 학교 때는 고아라고 왕따, 다 커서는 부모 없이 자란 애라고 다 내가 싫대.
나는 엄마 덕분에 재수 없는 년으로 살았지만,
난 그냥 그러려니 했어. 엄마도 사정이 있었겠지 했지.
Тон Бэк: Мама. Благодаря тебе я страдала всю жизнь. В школе – сирота и изгой.
Теперь – я никому не нравлюсь, потому что росла без родителей.
Благодаря тебе я живу жизнью неудачницы,
Но я приняла это. Думала, что у тебя на то были свои причины.
Фраза недели
사정이 있었겠지
[Са-чжо-ни ис-со-ккет-чи]
На то были свои причины
Примеры
☞ - 소냐가 내 파티에 안와서 진짜 속상하다…
- 에이! 사정이 있었겠지! 급한 일이 있었나 보지.
« - Мне так неприятно, что Соня не пришла на мою вечеринку…
- Ну что ты! Наверное, у нее были на то свои причины. Видимо, случилось что-то серьезное.»
Другие выражения
☞ Существительное + окончание -들
Данное окончание используется, чтобы поставить существительное во множественное число.
Примеры
☞ 사람들
«Люди»
☞ 나비들
«Бабочки»
☞ Глагол + окончание -겠지
Используется, чтобы сделать предположение. На русский глаголы с таким окончанием переводятся со словами «наверное / мне кажется» и т.п.
☞ 아냐가 이미 도착했겠지.
«Мне кажется, Аня уже приехала.»
2023-05-01
2023-05-01 15:28:17
2023-05-01 12:12:49
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