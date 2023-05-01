Когда цветёт камелия (8) 사정이 있었겠지

Диалог недели

동백: 엄마. 나는 엄마 덕분에 진짜 더럽게 못 살았어. 학교 때는 고아라고 왕따, 다 커서는 부모 없이 자란 애라고 다 내가 싫대.

나는 엄마 덕분에 재수 없는 년으로 살았지만,

난 그냥 그러려니 했어. 엄마도 사정이 있었겠지 했지.

Тон Бэк: Мама. Благодаря тебе я страдала всю жизнь. В школе – сирота и изгой.

Теперь – я никому не нравлюсь, потому что росла без родителей.

Благодаря тебе я живу жизнью неудачницы,

Но я приняла это. Думала, что у тебя на то были свои причины .





Фраза недели

사정이 있었겠지

[Са-чжо-ни ис-со-ккет-чи]

На то были свои причины





Примеры

☞ - 소냐가 내 파티에 안와서 진짜 속상하다…

- 에이! 사정이 있었겠지! 급한 일이 있었나 보지.

« - Мне так неприятно, что Соня не пришла на мою вечеринку…

- Ну что ты! Наверное, у нее были на то свои причины. Видимо, случилось что-то серьезное.»





Другие выражения

☞ Существительное + окончание -들

Данное окончание используется, чтобы поставить существительное во множественное число.





Примеры

☞ 사람들

«Люди»





☞ 나비들

«Бабочки»





☞ Глагол + окончание -겠지

Используется, чтобы сделать предположение. На русский глаголы с таким окончанием переводятся со словами «наверное / мне кажется» и т.п.





☞ 아냐가 이미 도착했겠지.

«Мне кажется, Аня уже приехала.»



