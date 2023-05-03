Домашние животные в Северной Корее

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Согласно данным исследования министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства за 2022 год, у каждого четвёртого жителя Республики Корея есть питомец, при этом порядка семидесяти пяти процентов приходится на собак. Магазины с одеждой и сумками для домашних животных, товары для груминга и даже парикмахерские для кошек и собак стали обычным явлением. В последнее время также появились различные программы и услуги с использованием IT-технологий, такие как Meta Seoul Pet, которые позволяет пользователям заводить виртуальных питомцев.

Говорят, в Северной Корее есть люди, которые держат дома кроликов и даже обезьян. В целом же довольно у многих есть собаки. В современном мире специально обученные собаки задействованы во многих сферах жизни человека. К ним относятся ищейки, собаки-спасатели, собаки-поводыри и, конечно же, сторожевые псы, которые защищают дом своих хозяев и отгоняют незнакомцев. Самой известной породой собак в Северной Корее является «пхунсангэ», которая часто фигурирует в различных сообщениях в СМИ.

В сегодняшнем выпуске мы побеседуем о культуре содержания домашних животных в Северной Корее вместе с профессором Ли Чжи Сун из научно-исследовательского института объединения Кореи.