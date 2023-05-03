Рассказ «Высохший цветок» писательницы Пак Ван Со. Часть 1

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Я была, конечно, намного моложе, когда часто, безо всякой причины заглядывала в ювелирный магазин подруги на подземном этаже одного отеля. В то время я была довольно гордой и в то же время довольно опустошённой; оглядываясь сейчас на эти молодые годы, полагаю, что мне было уже намного за сорок. С появлением ощущения опустошения начали увядать и уже довольно взрослые дети, и муж, получивший к тому времени признание и управленческий пост, с увяданием появилась слабость, проявлявшаяся онемением кончиков пальцев рук и ног.

Нельзя сказать, что внезапное открытие магазина подругой, которая имела совсем скромные сбережения, и мои частые, безрезультатные походы туда, хотя я с трудом сводила концы с концами, не имели ничего общего с подобными пустыми суждениями. В то время мы больше смерти боялись возраста, в котором не остаётся ничего, кроме старения.









Я зашла в автобус за пять минут до отправления и села у окна. Тот самый мужчина зашёл прямо перед отправлением.

Я не посмотрела на него. Он снял плащ цвета хаки и попытался положить его на верхнюю полку, в этот момент край плаща немного отогнулся, показав бренд на этикетке – London Fog. Его современный образ выглядел не так уж и плохо.

Я невольно представляла, как ветер обдувает подол модного плаща, и я вместе с этим мужчиной захожу в не менее модный бар и выпиваю с ним по бокалу вина. Скорее всего, такие искажённые мысли в моей голове появились из-за аквамаринового кольца на руке мужчины. А возможно, я знала, что хотела, чтобы случилось именно так.





오 분 전쯤에 버스에 올라 타 창가에 앉았다.

그는 출발 직전에 올라탔다.





나는 그를 쳐다보지 않았다.

그가 카키색 트렌치 코트를 벗어서 시렁에 얹으려는 찰나

살짝 뒤집힌 옷자락에서 런던포그 상표가 드러났다.

세련된 느낌이 나쁘지 않았다.





나도 모르게 그와 함께 바바리 자락에 찬바람을 묻히고

그럴 듯한 바에 들어가 양주를 한잔씩 하는 상상을 하고 있었다.

내가 이렇게 이상해지는 것은

암만해도 그가 끼고 있는 아쿠아마린 반지와 상관이 있을 터였다.

아니면 꼭 그랬으면 싶은 바를 알고 있기 때문인지도 몰랐다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В старости у человека могут быть разные причины, чтобы чувствовать себя отчуждённым. В этом произведении основной причиной является разница поколений. Конфликты поколений происходят обычно в любую эпоху. Семья племянника и героиня по-разному относятся к традиционной культуре поклонения старшим на праздничных церемониях. Пожилая женщина, столкнувшаяся с такой ситуацией, чувствует одновременно гнев и стыд, её напряжение, образ прописаны очень детально. Это позволяет читателю лучше понять психологию старшего поколения, которое сталкивается с переменами в жизни.





Ночной воздух был прохладен. Он снял пальто и накинул его на мои плечи. Не сопротивляясь, я покорно сжалась под его одеждой. Впервые за долгое время я не вспоминала о возрасте.





밤공기가 냉랭했다.

그가 코트를 벗어 내 어깨에 걸쳐주었다.

나는 마다하지 않고 순순히 그 안에서 몸을 작게 웅숭그렸다.

나이 같은 건 잊은 지 오래다.









Писательница Пак Ван Со (20.10.1931-22.01.2011) родилась в провинции Кёнгидо. Дебютировала в 1970 году с романом «Голое дерево».