Шоубиз сегодня от 4 мая

В КНДР проведена вакцинация детей и беременных
2023-05-04 14:32:51
#Шоубиз Сегодня l 2023-05-04
1. В Корее прошла церемония наград "Пэксан"!
2. Новый сериал с актрисой Ли На Ён и новая развлекательная передача с самыми известными певицами!
3. Проблемы кинопроката и что ждет корейский кинорынок в ближайшем будущем?
2023-05-04 14:32:51
2023-05-04 12:41:56
2023-05-04 12:15:08
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >