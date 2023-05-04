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Шоубиз сегодня от 4 мая

#Шоубиз Сегодня l 2023-05-04

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News1. В Корее прошла церемония наград "Пэксан"! 

2. Новый сериал с актрисой Ли На Ён и новая развлекательная передача с самыми известными певицами! 

3. Проблемы кинопроката и что ждет корейский кинорынок в ближайшем будущем? 

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