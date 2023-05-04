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2023-05-04 14:32:51
#Листая журнал <Кореяна> l 2023-05-04
Музей, соединяющий прошлое и настоящее ремёсел
Сеульский музей ремёсел - единственный в своём роде. Другого такого в Корее нет. Открытый в 2021 году, он вскоре стал ещё одной модной достопримечательностью, присоединившись к списку обязательных к посещению исторических и культурных мест столицы.
Сеульский музей ремёсел позволяет одним взглядом окинуть прошлое и настоящее ремесленного искусства Кореи. Помимо того, что экспозиция музея призвана помочь широкой публике понимать ремёсла, она пробуждает любопытство, показывая, сколь глубоко они проникли в нашу повседневную жизнь. В собрании музея имеется более 23 тысяч экспонатов, которые рассказывают об эволюции ремёсел на протяжении столетий и включают в себя объекты, объявленные государством культурным наследием. Благодаря постоянным и специальным выставкам и разнообразным программам, после открытия в ноябре 2021 года музей сразу привлёк большое количество посетителей, причём даже во время пандемии средний уровень бронирования билетов превышал 95%.
Расположенный по соседству с Национальным музеем современного искусства, Национальным этнографическим музеем и дворцами Чхандок-кун и Кёнбок-кун, Сеульский музей ремёсел делает ещё богаче «культурный пояс» в центре столицы.
Историчность места
И местонахождение музея, и его структура неразрывно связаны с династией Чосон. Когда-то здесь располагался отдельный дворец, который король Сечжон Великий построил как резиденцию для своего восьмого сына. Позже Сечжон сам переехал в этот дворец, где и провёл последние годы своей жизни.
Состоящий из нескольких строений, дворец продолжал использоваться как резиденция принцев и принцесс, прежде чем во второй половине XIX века по приказу короля Кочжона был значительно расширен. С этого времени он использовался как место проведения королевских церемоний. В частности, в 1882 году здесь проходила церемония бракосочетания императора Сунчжона.
После 1910 года во дворце проживали придворные дамы, а в 1936 году он был продан частному лицу. Дворец начал терять свой первоначальный облик, и в 1945 году здесь открыли женскую школу высшей ступени «Пхунмун».
В 2014 году власти Сеула решили создать специализированный музей с целью возрождения традиционных ремёсел. В 2017 году, когда школа переехала, они выкупили участок, а затем перестроили пять имеющихся зданий и добавили к ним ханок и здание информационного центра.
Место отдыха
Внутренний двор Детского музея напоминает пологий холм; лежащие на газоне, расходящиеся друг за другом бетонные линии усиливают оптический эффект. Вокруг музея нет ограды, ибо он стремится быть пространством, открытым для всех, как это следует из его слогана: «Ремёсла для всех, музей для всех». Поэтому служащие из окрестных офисов свободно прогуливаются в обед по его территории.
Сад музея прекрасен в любое время года: здесь растёт бамбук, лаковое дерево, леспедеца двухцветная, шиповник, гортензия. Детский музей, здание которого словно опоясано множеством терракотовых колец, гармонично сочетает традицию и современность, а с его крыши открывается прекрасный вид.
Вся территория музея - это выставка работ именитых мастеров. Почти три десятка оригинальных табуретов работы керамиста Ли Ган Хё расставлены на лужайке перед зданием №1. Их форма вдохновлена традиционными глиняными чанами онги.
Во внутреннем дворе раскинуло ветви дерева гинкго, про которое говорят, что ему 400 лет, а вокруг него стоят каменные стулья. Их автор - мастер-камнерез Ли Чжэ Сун. Глядя на эти стулья, можно изучать виды природного камня со всей страны.
В лобби информационного центра доминирует крупный сине-зелёный керамический арт-объект работы Ли Хон Чжона. Среди коллекционеров его произведений - киноактёр Брэд Питт. В других зданиях посетителей встречают работы из камня, стекла, бамбука или смолы. Все они были созданы в рамках проекта «Objects 9», приуроченного к открытию музея.
Всё, что касается ремёсел
Постоянная выставка «Мастера: делать мир лучше» в зданиях №1 и №2 посвящена истории ремёсел. Здесь представлены различные предметы, которые издревле облегчают повседневную жизнь. Экспозиция позволяет почувствовать, как много времени и усилий требуется, чтобы изделие обрело завершённость в руках мастера.
В здании №3 работают две постоянные выставки: «Вышивка: цветут цветы» и «Почаги: оборачивая повседневную жизнь». На них представлены экспонаты, переданные в дар музею покойным основателем Музея корейской вышивки Хо Дон Хва и его женой Пак Ён Сук.
Супруги передали в дар Сеулу более 5 тысяч предметов из коллекции, которую собирали всю жизнь. Вышивка - это старинное ремесло и средство выражения. На выставке вышитые вручную ширмы трактуют с точки зрения живописи и рассказывают о значении узоров и техники. А почжаги - это кусок ткани, чтобы сделать узел для переноски вещей. Здесь выставлены самые разные почжаги - от шикарных из дворца до самых простых.
Большой популярностью у публики пользуются тематические выставки, например приуроченная к открытию музея выставка серёг. На выставке «Ремесла в фэшн», которая продлится до апреля, исследуют связь между ремёслами и работами корейских первопроходцев в моде, а выставка «Справочный зал для вдохновения» освещает мир творчества Чхве Сын Чхона, мастера-краснодеревщика, который черпал вдохновение в птицах, деревьях и цветах.
В музее, помимо выставочного пространства, имеются также разнообразные инфраструктурные объекты. Особой популярностью здесь пользуется уникальная библиотека, посвящённая ремёслам.
Ли Со Ён, журналистка-фрилансер
Полный текст статьи «Музей, соединяющий прошлое и настоящее ремёсел»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
2023-05-04 14:32:51
2023-05-04 12:41:56
2023-05-04 12:15:08
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