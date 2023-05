Музей, соединяющий прошлое и настоящее ремёсел





Сеульский музей ремёсел - единственный в своём роде. Другого такого в Корее нет. Открытый в 2021 году, он вскоре стал ещё одной модной достопримечательностью, присоединившись к списку обязательных к посещению исторических и культурных мест столицы.





Так выглядит фасад здания №1 Сеульского музея ремёсел. Просторную спортплощадку бывшей школы сохранили, чтобы создать ощущение открытого для всех пространства. Эта земляная площадка покрыта разложившимся гранитом.

Cortesía del Museo de Artesanía de Seúl

Сеульский музей ремёсел позволяет одним взглядом окинуть прошлое и настоящее ремесленного искусства Кореи. Помимо того, что экспозиция музея призвана помочь широкой публике понимать ремёсла, она пробуждает любопытство, показывая, сколь глубоко они проникли в нашу повседневную жизнь. В собрании музея имеется более 23 тысяч экспонатов, которые рассказывают об эволюции ремёсел на протяжении столетий и включают в себя объекты, объявленные государством культурным наследием. Благодаря постоянным и специальным выставкам и разнообразным программам, после открытия в ноябре 2021 года музей сразу привлёк большое количество посетителей, причём даже во время пандемии средний уровень бронирования билетов превышал 95%.

Расположенный по соседству с Национальным музеем современного искусства, Национальным этнографическим музеем и дворцами Чхандок-кун и Кёнбок-кун, Сеульский музей ремёсел делает ещё богаче «культурный пояс» в центре столицы.





Историчность места

И местонахождение музея, и его структура неразрывно связаны с династией Чосон. Когда-то здесь располагался отдельный дворец, который король Сечжон Великий построил как резиденцию для своего восьмого сына. Позже Сечжон сам переехал в этот дворец, где и провёл последние годы своей жизни.

Состоящий из нескольких строений, дворец продолжал использоваться как резиденция принцев и принцесс, прежде чем во второй половине XIX века по приказу короля Кочжона был значительно расширен. С этого времени он использовался как место проведения королевских церемоний. В частности, в 1882 году здесь проходила церемония бракосочетания императора Сунчжона.

После 1910 года во дворце проживали придворные дамы, а в 1936 году он был продан частному лицу. Дворец начал терять свой первоначальный облик, и в 1945 году здесь открыли женскую школу высшей ступени «Пхунмун».

В 2014 году власти Сеула решили создать специализированный музей с целью возрождения традиционных ремёсел. В 2017 году, когда школа переехала, они выкупили участок, а затем перестроили пять имеющихся зданий и добавили к ним ханок и здание информационного центра.





Айдентику музея создала студия дизайна Kelita & Co., переосмыслив в виде букв хангыля историчность и архитектурные черты, которые отличают место, где расположен музей.

Courtesy of Kelita & Co.

Место отдыха

Внутренний двор Детского музея напоминает пологий холм; лежащие на газоне, расходящиеся друг за другом бетонные линии усиливают оптический эффект. Вокруг музея нет ограды, ибо он стремится быть пространством, открытым для всех, как это следует из его слогана: «Ремёсла для всех, музей для всех». Поэтому служащие из окрестных офисов свободно прогуливаются в обед по его территории.

Сад музея прекрасен в любое время года: здесь растёт бамбук, лаковое дерево, леспедеца двухцветная, шиповник, гортензия. Детский музей, здание которого словно опоясано множеством терракотовых колец, гармонично сочетает традицию и современность, а с его крыши открывается прекрасный вид.

Вся территория музея - это выставка работ именитых мастеров. Почти три десятка оригинальных табуретов работы керамиста Ли Ган Хё расставлены на лужайке перед зданием №1. Их форма вдохновлена традиционными глиняными чанами онги.

Во внутреннем дворе раскинуло ветви дерева гинкго, про которое говорят, что ему 400 лет, а вокруг него стоят каменные стулья. Их автор - мастер-камнерез Ли Чжэ Сун. Глядя на эти стулья, можно изучать виды природного камня со всей страны.

В лобби информационного центра доминирует крупный сине-зелёный керамический арт-объект работы Ли Хон Чжона. Среди коллекционеров его произведений - киноактёр Брэд Питт. В других зданиях посетителей встречают работы из камня, стекла, бамбука или смолы. Все они были созданы в рамках проекта «Objects 9», приуроченного к открытию музея.





Внутренний двор Детского музея напоминает пологий холм; лежащие на газоне, расходящиеся друг за другом бетонные линии усиливают оптический эффект. Эта зона была спроектирована бюро Parkkim Landscape Architecture, которое совместно возглавляют Пак Юн Чжин и Ким Чжон Юн.

© Kim Jong-oh

Всё, что касается ремёсел

Постоянная выставка «Мастера: делать мир лучше» в зданиях №1 и №2 посвящена истории ремёсел. Здесь представлены различные предметы, которые издревле облегчают повседневную жизнь. Экспозиция позволяет почувствовать, как много времени и усилий требуется, чтобы изделие обрело завершённость в руках мастера.

В здании №3 работают две постоянные выставки: «Вышивка: цветут цветы» и «Почаги: оборачивая повседневную жизнь». На них представлены экспонаты, переданные в дар музею покойным основателем Музея корейской вышивки Хо Дон Хва и его женой Пак Ён Сук.





Выставка «Почжаги: оборачивая повседневную жизнь» — постоянная экспозиция, которая хорошо демонстрирует направленность музея, а именно попытку осветить через ремёсла историю и повседневную жизнь.

Courtesy of the Seoul Museum of Craft Art

«Craft Window» на первом этаже здания №3 позволяет прохожим увидеть некоторые экспонаты из коллекции музея. На фото экспозиция «Нить и ты: почувствовать цвета и самого себя», на которой представлены текстильные ремесленные изделия, цвета которых вызывают самые разные эмоции.

Courtesy of the Seoul Museum of Craft Art

Супруги передали в дар Сеулу более 5 тысяч предметов из коллекции, которую собирали всю жизнь. Вышивка - это старинное ремесло и средство выражения. На выставке вышитые вручную ширмы трактуют с точки зрения живописи и рассказывают о значении узоров и техники. А почжаги - это кусок ткани, чтобы сделать узел для переноски вещей. Здесь выставлены самые разные почжаги - от шикарных из дворца до самых простых.

Большой популярностью у публики пользуются тематические выставки, например приуроченная к открытию музея выставка серёг. На выставке «Ремесла в фэшн», которая продлится до апреля, исследуют связь между ремёслами и работами корейских первопроходцев в моде, а выставка «Справочный зал для вдохновения» освещает мир творчества Чхве Сын Чхона, мастера-краснодеревщика, который черпал вдохновение в птицах, деревьях и цветах.

В музее, помимо выставочного пространства, имеются также разнообразные инфраструктурные объекты. Особой популярностью здесь пользуется уникальная библиотека, посвящённая ремёслам.





Ли Со Ён, журналистка-фрилансер





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.