Творчество гёрлз-группы Le Sserafim

ⓒ SOURCE MUSICКаждую первую субботу месяца в рамках рубрики «Звёзды K-POP» мы знакомим радиослушателей с «горячими» новостями и последними событиями, связанными со звёздами глобальной музыкальной волны K-POP. В рамках нашей программы мы упоминали, что все чаще первые строчки музыкальных чартов Республики Корея украшают работы женских K-POP коллективов. А это значит, что, если раньше большей популярностью пользовались бойз-группы, то теперь настало время девушек рулить K-POP индустрией. Значительных результатов достигли такие новые женские коллективы четвертого поколения K-POP, как aespa, IVE, NewJeans и ITZY. О них мы часто говорим на наших волнах. Поэтому героинями нашего нового выпуска стала гёрл-группа, которая достойна называться одной из самых «горячих» в последнее время. Речь идет о Le Sserafim.

Le Sserafim дебютировали в мае 2022 года в составе шести человек: это лидер Ким Чхэ Вон (김채원), Сакура (사쿠라), Хо Юн Чжин (허윤진), Казуха (카즈하), Хон Ын Чхэ (홍은채) и Ким Га Рам (김가람). В последствие Ким Га Рам по личными причинам пришлось покинуть коллектив, и Le Sserafim продолжают работать впятером. Возможно, вы обратили внимание, что в коллективе две участницы из Японии. Да еще какие! Сакура была участницей сумасшедше популярного японского коллектива AKB48, а в последствие вместе с коллегой по группе Хон Ын Чхэ попала в проектную группу IZ*ONE. А Казуха ради того, чтобы стать K-POP айдолом, оставила многообещающую карьеру балерины. Известно, что она даже обучалась в Москве в Академии Большого театра. Le Sserafim дебютировали под крылом Source Music, так что их можно назвать младшими сестренками BTS. Крупное развлекательное агентство, а также стильная дебютная песня обеспечили коллективу очень успешный дебют.

Как известно, серафимы в иудейской и христианской традиции – это высший ангельский чин, наиболее приближенный к Богу. Группа получила такое название неспроста, ведь в их дебютной песне звучат строчки «I’m fearless». Оказывается, «Le Sserafim» - это анаграмма этой фразы. То есть если в «I’m fearless» поменять местами буквы, то получится «Le Sserafim». Это название говорит о том, что девушки бесстрашно и вопреки косым взглядам других стойко идут вперед. Как по мне, очень мощное и красивое название для группы.

На наших волнах прозвучали такие хиты от Le Sserafim, как дебютная работа «Fearless», супер-хит «ANTIFRIGILE» и другие работы из второго одноименного мини-альбома группы, а также композиции из первого полноформатного альбома «UNFORGIVEN», который был выпущен 1 мая.