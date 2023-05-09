В первом выпуске мая, который в Корее принято считать месяцем семьи, вы познакомитесь с песнями из известного музыкального «Сказания о деве Сим Чхон» о преданной любви дочери и отца.





Выпуск 606. Песни из «Сказания о деве Сим Чхон»

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором слепой Сим ищет грудное молоко для дочери – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором Сим Чхон тоскует по отцу – Сон Чхан Сун (вокал), Чхве У Чхиль (барабан пук)

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором слепой Сим прозревает – Чо Сан Хён (вокал), Пак Чхун Мэн (барабан пук)