Детские сады в Сеуле
2023-05-09
#Мелодии Кореи l 2023-05-04
В первом выпуске мая, который в Корее принято считать месяцем семьи, вы познакомитесь с песнями из известного музыкального «Сказания о деве Сим Чхон» о преданной любви дочери и отца.
Выпуск 606. Песни из «Сказания о деве Сим Чхон»
* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором слепой Сим ищет грудное молоко для дочери – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)
* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором Сим Чхон тоскует по отцу – Сон Чхан Сун (вокал), Чхве У Чхиль (барабан пук)
* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором слепой Сим прозревает – Чо Сан Хён (вокал), Пак Чхун Мэн (барабан пук)
2023-05-09
2023-05-09 15:27:06
2023-05-09 13:12:27
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