Когда цветёт камелия (9) 있으나 마나네

Детские сады в Сеуле
2023-05-09
#Говорим как герои сериалов l 2023-05-08
Диалог недели
준기: 진짠데. 우리 아빠도 같이 봤다니까?
Чжун Ги: Я серьезно! Папа тоже видел.
셔터는 내려갔는데 안에 불은 켜져 있었어.
Жалюзи были опущены, но внутри горел свет.
필구: 향미누난가... 그럼 한 번 들어가 보지.
Пхиль Гу: Может, это Хян Ми… Надо было вам зайти проверить.
준기: 무섭잖아. 도둑이면 몰라도 귀신이면 어쩌라고.
Чжун Ги: Страшно же. С вором ещё можно разобраться, но вдруг это было приведение?
필구: 아빠 있는데 뭐가 무섭냐. 아빠도 있으나 마나네.
Пхиль Гу: Ты же был с папой, чего бояться? Видимо, папа что есть, что его нет…
준기: 야, 그래도 울 아빠가 풀파워로 붙으면 울 엄마 이길 수도 있거든?
Чжун Ги: Эй, если мой папа использует всю свою силу, то сможет победить маму!
울 아빠 힘쎄가꼬 나 목마도 태워주거든? 내가 42킬로거든?!
Он такой сильный, что может носить меня на плечах. А я вешу 42 килограмма!
필구: 나 목마 타보고 싶지도 않거든?
Пхиль Гу: Никогда не хотел, чтоб меня носили на плечах!
Фраза недели
있으나 마나네
[Ис-сы-на ма-на-нэ]
Что он есть, что его нет
Примеры
☞ - 너무 배고프다… 라면 먹을래?
- 좋아! 앗 티팟이 안되네! 아이구 라면이 있으나 마나네!
« - Ой, так есть хочется… Может, заварим лапши быстрого приготовления?
- Давай! Ой, чайник не работает! Эх, рамён что есть, что его нет.»
2023-05-09
2023-05-09 15:27:06
2023-05-09 13:12:27
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