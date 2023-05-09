Когда цветёт камелия (9) 있으나 마나네

Диалог недели

준기: 진짠데. 우리 아빠도 같이 봤다니까?

Чжун Ги: Я серьезно! Папа тоже видел.

셔터는 내려갔는데 안에 불은 켜져 있었어.

Жалюзи были опущены, но внутри горел свет.

필구: 향미누난가... 그럼 한 번 들어가 보지.

Пхиль Гу: Может, это Хян Ми… Надо было вам зайти проверить.

준기: 무섭잖아. 도둑이면 몰라도 귀신이면 어쩌라고.

Чжун Ги: Страшно же. С вором ещё можно разобраться, но вдруг это было приведение?

필구: 아빠 있는데 뭐가 무섭냐. 아빠도 있으나 마나네 .

Пхиль Гу: Ты же был с папой, чего бояться? Видимо, папа что есть, что его нет …

준기: 야, 그래도 울 아빠가 풀파워로 붙으면 울 엄마 이길 수도 있거든?

Чжун Ги: Эй, если мой папа использует всю свою силу, то сможет победить маму!

울 아빠 힘쎄가꼬 나 목마도 태워주거든? 내가 42킬로거든?!

Он такой сильный, что может носить меня на плечах. А я вешу 42 килограмма!

필구: 나 목마 타보고 싶지도 않거든?

Пхиль Гу: Никогда не хотел, чтоб меня носили на плечах!





Фраза недели

있으나 마나네

[Ис-сы-на ма-на-нэ]

Что он есть, что его нет





Примеры

☞ - 너무 배고프다… 라면 먹을래?

- 좋아! 앗 티팟이 안되네! 아이구 라면이 있으나 마나네!

« - Ой, так есть хочется… Может, заварим лапши быстрого приготовления?

- Давай! Ой, чайник не работает! Эх, рамён что есть, что его нет.»



