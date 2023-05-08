Кай из EXO отправляется в армию

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Участник группы EXO (엑소) Кай (카이) сообщил о скором начале альтернативной гражданской службы по призыву. В этом году певец готовился к выходу новой работы в составе группы EXO, однако его планы были несколько скорректированы в связи с изменившимися правилами призыва на военную службу, уточнили в продюсерском агентстве SM Entertainment. В четверг, 11 мая, Кай начнёт подготовку в рамках курса молодого бойца, после чего будет распределён на один из гражданских объектов для дальнейшего прохождения службы. Дата и место отправки в армию не уточняются в связи желанием самого артиста. Между тем, в государственном управлении по учёту военнослужащих сообщили об отсутствии каких-либо изменений в правилах призыва в армию. Кай ранее дважды оформлял отсрочку, в связи с чем никаких оснований для её продления у певца больше нет, пояснили в ведомстве.